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Türkiye'de artan silahlı şiddet vakaları nasıl önlenir?

28.09.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umut Vakfı'nın basına yansıyan olaylardan derlediği rapora göre Türkiye'de son 8 yılda silahlı şiddet olayları %73 artmış durumda. Türkiye'deki silahlı şiddet problemini Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan ve Silah Savunma Sanayici Satıcı ve Kullanıcıları Derneği Başkanı Bekir Sipahi'yle konuştuk.

Türkiye'de artan silahlı şiddet vakaları nasıl önlenir?

https://www.youtube.com/watch?v=VMZ96y-rpAo

Umut Vakfı'nın basına yansıyan olaylardan derlediği rapora göre 2021 yılında 1 Ocak'tan 24 Eylül'e kadar 2 bin 592 bireysel silahlı şiddet olayı yaşandı.

Bu olaylarda 1.470 kişi ölürken 2.693 kişi de yaralandı. Aynı dönemdeki 376 kadına şiddet olayında ise 297 kişi hayatını kaybetti, 151 kişi de yaralandı. Bu saldırıların 163'ünde ateşli silahlar kullanıldı.

Rapora göre Türkiye'de son 8 yılda silahlı şiddet olayları %73 artmış durumda.

Türkiye'de %85'i ruhsatsız en az 25 milyon bireysel silahın bulunduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'deki silahlı şiddet problemini Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan ve Silah Savunma Sanayici Satıcı ve Kullanıcıları Derneği Başkanı Bekir Sipahi'yle konuştuk.

Video, haber: Ege Tatlıcı

Grafik: Mesut Ersöz

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