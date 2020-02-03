Türkiye’de her yıl 174 bin kişi kansere yakalanıyor

İSTANBUL, (DHA)- Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, Türkiye’de her yıl yaklaşık 174 bin kişinin kansere yakalandığını ve erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri görüldüğünü söyledi. Kanserden korkmak yerine korunmak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Salepçi önemli bilgiler verdi.

Her yıl dünyada yaklaşık 14 milyon kişinin kansere yakalanıyor ve yaklaşık 8.2 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde her yıl 103 bini erkek, 71 bini kadın olmak üzere 174 bin kişinin kansere yakalandığını kaydetti.

Kanserin nedenlerinin tam olarak bilinmese de iki grup risk faktörünün olduğunu belirten Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi, bunlardan birinin genetik yatkınlık yani ailedeki hastalık geçmişi, diğerinin ise çevresel faktörler olduğunu söyledi. Çevresel faktörleri sıralayan Prof. Dr. Nedret Taflan Salepçi şunları söyledi: “Bunlar sigara ve alkol kullanımı, yoğun güneş ışınına maruz kalma, radyasyona veya yüksek dozda röntgen ışınına maruz kalma, kanserojen olarak anılan bazı kimyasallara maruz kalma, bazı virüsler, kötü beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği gibi faktörlerdir. Bunların yanında hamilelik döneminde anne karnında fetüsün maruz kaldığı faktörler de kanserin nedenlerinden sayılmaktadır.”