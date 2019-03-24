"Türkiye'de verem sayısı her yıl yüzde 4-5 oranında azalmakta"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, "Türkiye'de verem hasta sayısı her yıl yüzde 4-5 oranında azalmaktadır. 2017 yılında verem hasta sayısı 12 bin 46'ydı. Dünyada ortalama verem görülme sıklığı yüz binde 135 iken, bu rakam Türkiye'de yüz binde 14'tür." dedi.

İstanbul Verem Savaşı Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Kılıçaslan, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "verem" ya da "ince hastalık" olarak bilinen tüberkülozun "mycobacterium tuberculosis" etkeni tarafından oluşan bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

Kılıçaslan, tüberkülozun en çok akciğerlerde meydana geldiğini fakat bunun dışında başta lenf bezleri olmak üzere böbrekler, idrar yolları, kadın üreme organları, beyin, kemikler gibi bütün organları etkileyebileceğine dikkati çekti.

Veremin, öksürük, ateş, terleme, zayıflama, iştahsızlık ve terleme gibi belirtilerle ortaya çıktığını aktaran Kılıçaslan, "Verem, insandan insana bulaşan bir hastalıktır. Esas olarak solunum yolu ile bulaşır. Bunun dışında kaynatılmamış sütle de bulaşabilir. Tedavi olmayan, bulaşıcı bir verem hastasıyla uzun saatler havasız bir ortamda birlikte olmak veremin bulaşmasına neden olan en önemli faktördür. Verem, aşırı yorgunluk, alkol, sigara, şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemimizin bozulmasına neden durumlarda da ortaya çıkabilmektedir." diye konuştu.