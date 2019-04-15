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Türkiye'den Afrin’deki engellilere yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ilçe merkezinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli bireylerin bulunduğu 100 aileye yardım yaptı

AFRİN (AA) - Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afrin'de bedensel ve zihinsel engelli bireylerin bulunduğu 100 aileye insani yardım malzemesi dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfının Afrin Ofisi’nde düzenlenen törene Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Afrin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nazlı Şeyh Hasan’ın yanı sıra AFAD Zeytin Dalı Bölgesi Koordinatörü Ömer Tosyalı ve İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir katıldı.

Sandıkçı AA'ya yaptığı açıklamada, Afrin’deki bedensel ve zihinsel engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahibi 100 aileye yardım ettiklerini söyledi.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir de "Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Afrin’de bir yardım organizasyonu düzenledik. Toplam 100 aileye gıda kolisi, yatak, hijyen paketi, hasta bezi, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye teslim ettik. Bu organizasyona maddi manevi destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile Mart 2018'de Afrin'i terör örgütlerinden temizlemişti. O dönemden bu yana Türk kamu ve özel yardım kuruluşlarının ilçedeki yerel meclislere desteği ve sivillere yardımları sürüyor.

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