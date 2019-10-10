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Türkiye'den Arnavutluk'taki depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye, Arnavutluk'taki depremzedelere 480 deprem çadırı yardımında bulundu

TİRAN (AA) - Türkiye, 21 Eylül'de depremin meydana geldiği Arnavutluk'a çadır yardımında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Tiran’daki Malzeme Rezervleri Genel Müdürlüğü'ne, Arnavutluk’taki Türk ve yerel kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle 480 çadır temin edildi.

Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, burada yaptığı konuşmada, depremden büyük zarar gören aileler için Türkiye'nin ulaştırdığı çadırların çok değerli olduğunu söyledi.

Arnavut halkının zor zamanlarında yapılan bu yardımlardan dolayı Türkiye'ye minnettar olduğunu belirten Koçi, "Türkiye Cumhurbaşkanına, Dışişleri Bakanına, Tiran Büyükelçisine, Askeri Ataşeliğe, AFAD'a ve TİKA'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Yardım her zaman takdir edilir ve yardım için her zaman minnettar olmalıyız, ancak yardım ve dayanışma zor zamanlarda geldiğinde asla unutulmaz." diye konuştu.

Aileler için kaliteli çadırların çok faydalı olacağını vurgulayan Koçi, Türkiye'nin, dosttan çok daha fazlası olan Türk halkının yardımının çok kıymetli olduğunu, asla unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük de depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj'a geçmiş olsun mesajlarını ilettiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin dost ve kardeş Arnavut milletine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydeden Yörük, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan Rama'yla geçtiğimiz eylül ayında New York'ta bu konuda da görüş alışverişinde bulundular. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla burada bizlerle birlikte olan Afet ve Acil Durum Başkanlığımızın bir ekibi Tiran'a gelerek buradaki yetkililerle görüştüler ve depremden hasar görmüş bölgelerde temas ve incelemelerde bulundular." ifadelerini kullandı.

Tüm temas ve görüşmelerin neticesinde oturulamayacak düzeyde hasar görmüş yüzlerce binanın tespit edildiğini ifade eden Yörük, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede 500 ailenin yaklaşan kış nedeniyle acil barınma ihtiyaçlarını giderebilmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla AFAD Başkanlığımız tarafından 480 adet kış koşullarına dayanıklı çadırları 4 tırla birlikte Tiran'a getirdik."

Tüm iklim koşullarında hizmet verebilecek çadırların her birinin büyüklüğünün ortalama 16,5 metrekare olduğunu ve yaklaşık 5 kişilik bir ailenin barınmasını karşılayabilecek durumda olduklarını ifade eden Yörük, çadırların toplam maliyetinin 350 bin avro olduğunu aktardı.

Yörük, "Deprem felaketinden çok acı çekmiş çok can ve mal kaybı yaşamış bir ülke olarak biz Arnavut kardeşlerimizin acılarını ve ihtiyaçlarını gayet iyi anlıyoruz." dedi.

Arnavutluk Acil Durumlar Kurumu Genel Müdürü Haki Çako ise dost ülke Türkiye'nin çeşitli acil durumlarda Arnavutluk'a yardımlarını devam ettirdiğini söyledi.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen ve "son 20-30 yılın en büyük depremi" olarak değerlendirilen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olarak belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Arnavutluk deprem

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