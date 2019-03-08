Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz kızamık aşısı

Sağlık Bakanlığı, kızamık salgını nedeniyle aşı talebinde bulunan Gürcistan'a 100 bin doz aşı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat'ta imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında, Gürcistan'a toplam 100 bin doz KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısı teslim edildi.

Ülkedeki kızamık salgını nedeniyle Türkiye'den aşı talebinde bulunan Gürcistan'a KKK aşıları, soğutuculu treyler ve kamyon ile taşındı. Türkiye sınırları içerisinde ATS (Aşı Takip Sistemi) ile canlı olarak ısı takibi yapıldı ve tüm veriler kayıt altına alındı. Soğuk zincir bozulmadan taşınan aşılar, Sarp Sınır Kapısı'ndan Tiflis'e ulaştırıldı. Aşılar, her bir koli içerisinde bulunan ısı izleme kartları, donma göstergeleri ile soğuk zincirinin sağlam olduğu tutanakla tespit edildikten sonra Gürcü yetkililere teslim edildi.

- Gürcistan'dan teşekkür mektubu

Aşı teslimat sonrası Gürcistan Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür mektubu geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'ye hitaben Gürcü mevkidaşı Zaza Bokhua tarafından yazılan mektupta, Türkiye'nin bölgede Gürcistan'ın en önemli ortağı ve destekleyicisi olduğu, her acil durumda Gürcistan'ın yardımına koştuğu belirtilerek, "Türkiye'ye ülkedeki kızamık salgını nedeniyle artan aşı ihtiyacını ivedi şekilde karşıladığı için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.