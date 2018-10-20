Türkiye'den Hindistan'a taziye

Türkiye, Hindistan'da Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazası nedeniyle ülkeye taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Amritsar kentinde Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetiyle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına derin taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir yolcu treninin, festival için ray çevresinde toplananlara çarpması sonucu 58 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.
Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Reuters duyurdu: Bulunmak üzere
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Portakal'dan canlı yayında AK Partili bakanlara çağrı
11 eve fuhuş baskını! Erkeklerle ilişkiye girip...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum