HABER

Türkiye'den Japonya'ya taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 22:45 | Son Güncelleme

Türkiye, UAEA Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano'nun vefatı nedeniyle Japonya'ya taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görevi boyunca ülkemizle yakın iş birliği sürdürmüş olan Genel Direktör Amano'nun vefatı nedeniyle yakınlarına, Japonya hükümetine ve UAEA camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

UAEA'nın 10 yıldır başkanlığını yürüten Japon diplomat Yukiya Amano, 72 yaşında hayatını kaybetmişti.

Başkanlığı 2009'da üstlenen Yukiya Amano, üç dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran'ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Japonya'da 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Rizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyorRizelilerin kabusu olmuştu, artık orada da görülüyor
Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendiNijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi
Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar varCeylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı taziye Türkiye uaea Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya vefat

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Temmuz 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Ceylanpınar'da bir eve roket isabet etti: Yaralılar var

Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı bir grubun saldırısına uğradı: 6 kişi gözaltında

İYİ Parti İlçe Başkanı'na saldırı! Gözaltılar var

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Kritik görüşme sonrası MSB'den açıklama

Türk-Rus ortak üniversitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin gündeme getirmişti! Temelleri atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.