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Türkiye'den Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal: - "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki kardeşlerimizin katkılarıyla bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da ihtiyaç sahiplerine 600 adet gıda yardım paketini dağıtacağız"

BİŞKEK (AA) - Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye'den gelen yardımları, ramazan ayının ilk haftasında Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine, "Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemizdeki kardeşlerimizin katkılarıyla bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan'da da ihtiyaç sahiplerine 600 adet gıda yardım paketini dağıtacağız." dedi.

Ünal, Kırgızistan'da Müslüman kardeşlerinin ramazan ayını güzel geçirmesi için bu yıl da gıda desteğinde bulunduklarını belirterek, pirinç, şeker, yağ, makarna ve tuzdan oluşan gıda paketlerini, Türk din görevlileri ve dernekler aracılığıyla yanı sıra kişisel talepleri üzerine dağıtılacağını aktardı.

İslam aileminin ramazan ayını tebrik eden Ünal, ramazanda Kırgızistan'da 510 kişiye iftar vereceklerini de söyledi.

Türkiye tarafından Bişkek'te kurulan Merkez Serahsi Caminin girişinde düzenlenen gıda dağıtım programında, cami avlusunun duvarına Türkiye ve Kırgızistan bayraklarını, ilgili kurumların bayrakları ve “Müminler ancak kardeştir.” ayetinin yer aldığı afiş asıldı.

Kırgızistan'ın kuzeyinde görevli Türk din görevlileri tarafından hazırlanan ve bizzat taşınarak araçlara konulan gıda paketleri ve kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ülkede görev yapan din görevlileriyle kendilerine müracaat eden Kırgız yardım vakıfların temsilcilerine teslim edildi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Temsilcisi İsmail Fındıkçı ve İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü Öğretim Görevlisi Yusuf Ciğer de katkı da bulundu.

Ciğer, "Kırgız kardeşlerimizin ramazan ayını tebrik ediyorum. Tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'deki kardeşlerimizin yardımlarını Kırgızistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geldik." dedi.

Bişkek'ten yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tokmok şehrine gıda paketlerini aracına yükleyen bir yardım vakfının yöneticisi Salamat Turbatov, "Türk halkına bizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu yardım paketlerini engelli vatandaşlarımıza dağıtacağım. Yardımı alacak vatandaşlarımız dua edecek ve teşekkürlerini iletecek." diye konuştu.

Yardımlardan 30 adet gıda paketi alan Kadır Nazarov, Türk halkının yardımını alacak ihtiyaç sahiplerinin çok memnun kalacaklarını dile getirdi.

Ahıskalı Türklerinin yoğun yaşadığı Voyenno-Antonovka köy camisinin görevlisi Şakir Musayev de "Bu sadakayı verenlerden Allah razı olsun. Kırgız halkına yardım ulaştıranlardan Allah razı olsun. Allah-u Teala, Türkiye'mizi, Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Allah, Türk müşavirimizden de razı olsun." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti devletine minnettarlığını ileten Enver Tursunov da hayırseverlerin yardımları sayesinde fakir fukaranın yüzünün güldüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı Kırgızistan Ramazan (TDV)

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