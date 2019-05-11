Türkiye'den Kuzey Makedonyalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

ÜSKÜP (AA) – Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te ihtiyaç sahiplerine alışveriş çekleri verildi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere erzak alımında kullanılmak üzere 1000 denar (109 Türk Lirası) değerindeki yardım çekleri dağıtıldı.

Bu kapsamda düzenlenen törene, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve Diyanet İşleri Başkanlığı Avrasya Ülkeleri Daire Başkanı Ömer Faruk Savuran'ın yanı sıra TDV'den gönüllüler katıldı.

Müşavir Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının, infakın zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl ramazan konusu olarak "infak" konusunu tespit ettiğini dile getiren Alkan, "Bu çerçevede 98 ülkede 323 bölgede yardımları ihtiyaç sahibi kardeşlerine ulaştırmak, Türkiye’den kardeşlerinin selamını onlara iletmek hususunda gayret göstermektedir." dedi.

Kuzey Makedonya’da Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV katkılarıyla 250 haneye yardım çeki takdim ettiklerini kaydeden Alkan, "Aynı şekilde 250 haneye de ramazan gıda kolisi teslimini gerçekleştirdik. Bu akşam İştip Radanya köyünde 250 kişilik bir iftar programımız olacak." şeklinde konuştu.

Alkan, "Ramazan sofralarımız gösterişten uzak, israftan arınmış, bereket, bolluk ve huzurla dolsun diye dua ediyor, bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfına katkı veren bütün hayır sahibi kardeşlerimize Makedonya’dan ve Üsküp’ten selamlarımızı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

