HABER

Türkiye'den Nijerya'da ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 19:58 | Son Güncelleme

Türkiye'den Nijerya'da ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

Türkiye'deki hayırsever kadınlar, Nijerya'da yaşayan Türk aileler aracılığıyla ülkedeki ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Hanımlar Komisyonu Başkanı Büşra Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'ya bağlı Gbessa bölgesinde 160 çocuğa kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

Yardımların Türkiye'deki hayırsever kadınlar tarafından gerçekleştirildiğin ifade eden Akyol, "Çocukların yüzündeki sevinci ve coşkuyu görmek iyi bir şey. Çocuklar için bunlar çok değerli." dedi.

Akyol, yöre halkının gıda, kıyafet ve eğitim yardımına ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

Yerel yetkililerden Adem Said, Türkiye'nin bugüne kadar her konuda kendilerine destek sağladığını belirterek, "Türk hayırseverler bize okul, su kuyusu ve cami açtı. Şimdi de çocuklara kıyafet yardımında bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Said, Türklere yardımları için dua ettiklerini aktararak, "Allah onlardan razı olsun." dedi.

Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay Yaşananları görünce gözlerini alamadılar! Sınavı iptal ettiren olay
Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmediUber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi
Ayvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergiAyvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insani yardım nijerya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.