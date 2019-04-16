Türkiye'den Nijerya'da ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı

Türkiye'deki hayırsever kadınlar, Nijerya'da yaşayan Türk aileler aracılığıyla ülkedeki ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Nijerya'da faaliyet gösteren Dar'ul Erkam Hanımlar Komisyonu Başkanı Büşra Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'ya bağlı Gbessa bölgesinde 160 çocuğa kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

Yardımların Türkiye'deki hayırsever kadınlar tarafından gerçekleştirildiğin ifade eden Akyol, "Çocukların yüzündeki sevinci ve coşkuyu görmek iyi bir şey. Çocuklar için bunlar çok değerli." dedi.

Akyol, yöre halkının gıda, kıyafet ve eğitim yardımına ihtiyaç duyduğunu da dile getirdi.

Yerel yetkililerden Adem Said, Türkiye'nin bugüne kadar her konuda kendilerine destek sağladığını belirterek, "Türk hayırseverler bize okul, su kuyusu ve cami açtı. Şimdi de çocuklara kıyafet yardımında bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Said, Türklere yardımları için dua ettiklerini aktararak, "Allah onlardan razı olsun." dedi.

