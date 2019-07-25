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Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 00:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali halkı ile hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz"

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediye binasına düzenlenen intihar eylemini kınayarak, saldırıda yaşanan can kayıpları için taziye dileklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman'ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Abdirahman Omar Osman'a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali halkı ile hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Mogadişu Belediye binasını hedef alan intihar saldırısında, aralarında yerel yöneticilerin ve belediye çalışanlarının da olduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Somali

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