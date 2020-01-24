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Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ulueren: "Nijerya'da FETÖ okullarının devri için çaba içerisindeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ulueren: "Nijerya'da FETÖ okullarının devri için çaba içerisindeyiz"

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devri konusunda artan bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Büyükelçi Ulueren, Nijerya'nın Yobe eyaleti Valisi Mai Mala Buni ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ulueren, eğitim, tarım ve ticaret başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğinin artırılmasına yönelik konuların masaya yatırıldığını dile getirdi.

Büyükelçi Ulueren, "Nijerya'nın tamamında FETÖ okullarının TMV'ye devri için sürekli ve artan bir çaba içerisindeyiz." dedi.

TMV'nin Nijerya'da faaliyete başladığını vurgulayan Ulueren, "TMV temsilcimizin de Nijerya'da göreve başlaması FETÖ okullarının devri çabalarımıza ivme verdi. Gayretlerimiz Yobe eyaleti ile devam edecek." diye konuştu.

Ulueren, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinin Boko Haram terör örgütünün tehdidi altında olduğunu hatırlatarak, "Yobe eyaleti, terör ve çölleşme sorunu başta olmak üzere çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya ama aynı zamanda ekonomik potansiyeli var, örneğin büyük bir susam üreticisi." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaleti, Borno ve Adamava eyaletleriyle birlikte Boko Haram'ın en çok saldırı düzenlediği üç eyalet arasında yer alıyor.

Ülkede 6 eyalette FETÖ'ye ait 17 okul, 1 üniversite ve 1 hastane bulunuyor.

Yobe eyaleti ile birlikte başkent Abuja, Lagos, Kano, Ogun, Kaduna eyaletlerinde Nijerya Tulip Uluslararası Kolejleri adıyla (NTIC) ilk, orta ve lise seviyesinde FETÖ okullar faaliyet gösteriyor.

Ayrıca başkent Abuja'da örgüte ait Nizamiye Hastanesi ve Nil Üniversitesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ nijerya Yobe eyaleti

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