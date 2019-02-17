HABER

Türkiye'nin çatısında kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

AFAD ve AKUD, profesyonel dağcıların katılımıyla Ağrı Dağı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün (AKUD) "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda yaptığı arama ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kentteki AFAD ekipleri, arama kurtarma vakalarına müdahale için Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile 3 bin rakımlı Aras Sıradağları'nda tecrübeli dağcılarla tatbikat gerçekleştirdi.

AFAD ekipleri ile AKUD üyesi dağcılar, Ağrı Dağı Milli Park alanında senaryo gereği kayada mahsur kalan bir vatandaşı kurtardı. Yaralı vatandaş, mahsur kaldığı yerden indirilerek 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

AKUD Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağcılık kulübü olarak, AFAD'la dağda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Tatbikatta senaryo gereği kayadan düşerek yaralanan bir vatandaşı kurtardıklarını anlatan Sönmez, şunları dile getirdi:

"Önce vatandaşın kayada düştüğü yer tespit edildi. Senaryo gereği kazazedenin bir kolu ve bacağı kırıktı, orada ilk müdahalesi yapıldı. Sedyeyle kaydan aşağı indirerek sağlık ekiplerini teslim ettik. Bu bölgede önemli dağlar olduğundan çok fazla tırmanış faaliyeti olmaktadır. Bu nedenle istenmeyen kazalar da olmaktadır. Burada dağda arama kurtarma elzem bir ihtiyaç. Bu nedenle AFAD'la tatbikatlarımızı sıklaştıracağız."

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Sürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldüSürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldü
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyorGündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Ağrı Dağı Dağda arama kurtarma faaliyeti ığdır

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.