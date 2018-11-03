"Türkiye'nin çatısı"nda sis

"Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinde, sis bulutu güzel görüntü oluşturdu.

Ağrı-Iğdır sınırında yer alan ve 5137 metrelik rakımıyla ülkenin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesinde şapkayı andıran sis bulutu meydana geldi.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dağda görülen sis bulutu görenlerin ilgisini çekti.

İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen, çevresinde yıl boyunca kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı'nın zirvesinde sonbaharda oluşan dairesel bulut, genellikle yağış sonrası gerçekleşiyor.

Manzarayı görenlerin "Ağrı Dağı şapka taktı" yorumunu yaptığı sis bulutu, sonbaharın renkleriyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor.

