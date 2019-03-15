HABER

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan “Türkiye Güzellikleri” sergisi 14 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da açıldı.Derneğin son 5 yıldır, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ayrı bir kategori olarak ödüllendirdiği fotoğraflardan oluşan özel sergi, Moskova’da Yunus Emre Enstitüsü Sergi Salonunda kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluştu.

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan “Türkiye Güzellikleri” sergisi 14 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da açıldı.
Derneğin son 5 yıldır, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ayrı bir kategori olarak ödüllendirdiği fotoğraflardan oluşan özel sergi, Moskova’da Yunus Emre Enstitüsü Sergi Salonunda kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluştu. Rus ve Türk turizmciler, iş dünyasından konuklar ve Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen yetkililer serginin açılışında bir araya geldi.
"2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapsamında hazırlanan 41 fotoğraflık serginin açılışında Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan, Türk Hava Yolları Moskova Bürosu Müdürü Turan Yardımcı ve TFMD’yi Temsilen Moskova’da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuz Gümrükcü birer konuşma yaptı.
Büyükelçi Mehmet Samsar konuşmasına Ara Güler’in "Fotoğraf gerçektir, sanat olamaz. Sanat yalandan doğar ama fotoğraf hakikattir, hakikatin bir kopyası, bir parçasıdır ve bu yüzden sanat değildir" sözlerini hatırlatarak, "Şu anda bu sergide ülkemizin gerçekliğini görüyorsunuz aslında. Ülkemizin güzelliklerini bize sunan Türkiye Foto Muhabirleri Derneğine teşekkür ediyorum. Bu sergiyi 3 ayrı yerde daha açacağız ve Türkiye’nin güzelliklerini gördükten sonra eminim ülkemize gelen Rus turist sayısı da artacaktır" dedi.

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

Türkiye’nin güzellikleri Rusya’da

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Sahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyonSahte 'gemi adamı' belgesiyle göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon
Havaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldıHavaların ısınmasına aldanıp açan çiçekler kar altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı

Son dakika! Bursa'da otobüs şarampole yuvarlandı!

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Urla'da vahşet! Kediyi okla vurdular

Hrant Dink davasında yeni gelişme

Hrant Dink davasında yeni gelişme

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

FETÖ'nün kritik ismi saklandığı evde yakalandı!

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı, "Hayırsever iş adamıyım" dedi

Dolandırıcılık operasyonunda yakalandı!

Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

Ay, boşlukta ilerlerken burçlarda neler oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.