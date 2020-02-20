Türkiye'nin İdlib için ABD'den Patriot istediği iddiasıyla ilgili kim, ne dedi?

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyonları Türkiye ile Rusya ilişkilerinde tansiyonun yükselmesine neden olurken, Ankara'nın ABD'den Patriot bataryası istediği iddia edildi. Bloomberg Haber Ajansı, Çarşamba günü yayımladığı ve Ankara'da bulunan üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den iki Patriot bataryası yerleştirmesini istediğini öne sürdü. Haberde, talebin geçen hafta içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye iletildiği ancak Washington yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği belirtildi. Yetkili, gelmesi halinde bataryaların Hatay'a yerleştirilmesi halinde, Türkiye'nin de İdlib'de Suriye ordusuna yönelik hedeflere karşı hava operasyonları düzenlemeye başlayabileceğini söyledi. Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib'in hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor. ABD, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Türkiye de ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Patriot desteği verebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya'dan İdlib'in hava sahasını etkin kullanma talebinin olduğunu vurgulayan Akar, "ABD askerlerinin İdlib'de bizzat sahaya inmesi gibi bir şey yok. Hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Bizim ülkemize karşı hava, füze tehdidi var. Patriot desteği olabilir. NATO Genel Sekreteri'nin çeşitli açıklamaları var. Onların da bir takım teşvikleri ortaya çıkabilir" dedi. Türkiye**'nin Patriot satın alma görüşmeleri hangi aşamada**? Türkiye, NATO üyesi olması nedeniyle dönem dönem topraklarında konuşlandırılan Patriot Füze Savunma Sistemi'ni kendi kullanımı için satın almak istiyor. Türkiye ile ABD arasında, Patriot satışına ilişkin bir dönem uzun görüşmeler yürütüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Aralık 2018'de Türkiye'ye Patriot satışı için sürecin başlatılmasına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını 19 Aralık 2018'de onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongre'yi bilgilendirdi" denildi.

Ancak Ağustos 2019'da ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına başlanılması nedeniyle Patriot satış sürecini durdurdu. Türkiye, ABD'nin kendisine Patriot satmadığı için Rusya'dan S-400 almaya karar verdiğini söylüyor. Patriot satışı konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Eylül ayında yapılan görüşmelerde de ele alındı. Erdoğan, Kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD'den "şartlar uygun olması halinde" Patriot satın alınabileceğini söyledi. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, "Ancak Amerika bize Patriot verecekse, Amerika'dan da şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konuda 'Kongreden geçmesi lazım' diyorlarsa, Kongreden geçirsinler bize teklifi versinler. Biz de o teklif üzerinden değerlendirmemizi yapalım" dedi. Ancak ABD Kongresi, S-400 nedeniyle F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılan Türkiye'ye Patriot hava savunma sisteminin satışına sıcak bakmıyor. Bakan Akar, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.