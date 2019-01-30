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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, görevine başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 05:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğine atanan Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakanlığına güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün yeni yıldan itibaren görev süresini doldurmasının ardından Moskova Büyükelçiliği görevine atanan Mehmet Samsar, resmen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi olarak görevine başladı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğine atanan Mehmet Samsar, Rusya Dışişleri Bakanlığına güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.
Türkiye’nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’ün yeni yıldan itibaren görev süresini doldurmasının ardından Moskova Büyükelçiliği görevine atanan Mehmet Samsar, resmen Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi olarak görevine başladı. Moskova’daki görevine başlayan Büyükelçi Mehmet Samsar, 15 Ocak tarihinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Igor Bogdashev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Grushko ile görüşerek ve güven mektubunu sunarak resmen görevine başlamış oldu.

Mehmet Sansar Kimdir?
1966 doğumlu Samsar, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde masterini yapmıştır. 1987 yılında Dışişleri Bakanlığı Körfez İslam Dairesinde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış ve ardından çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2003-2006 yıllar arasında Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün özel kalem müdürü, 2006-2011 yıllarında New York Başkonsolosu, 1 Aralık 2011-16 Aralık 2013 tarihleri arasında ise Ukrayna Büyükelçisi olmuştur. Ocak 2014 itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mehmet Samsar iyi derecede İngilizce ve Rusça biliyor. Firuze Samsar ile evli olan Mehmet Samsar’ın biri ODTÜ’de okuyan, diğeri ilköğretimini sürdüren iki kızı bulunuyor.

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