Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök güven mektubunu sundu

SOFYA (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı önündeki resmi kıta tarafından karşılanan Sekizkök, Cumhurbaşkanı Radev ile makamında görüştü.

Sekizkök, daha sonra başkent Sofya'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Seremoni sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sekizkök, "Görevim boyunca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda elimden gelen gayreti tabiatıyla göstereceğim." dedi.

Sekizkök, Bulgaristan'da görev yapmanın "büyük bir sorumluluk ve ayrıcalık olduğunun" altını çizerek, şunları söyledi:

"Bulgaristan bizim çok önemli komşumuz, ortağımız, aynı zamanda müttefikimiz olan bir ülke. Bulgaristan ile her alanda ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) bugün öğleden sonra ikili resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Oldukça yoğun bir gündem ve programı var."