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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök güven mektubunu sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök güven mektubunu sundu

SOFYA (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sunarak göreve resmen başladı.

Cumhurbaşkanlığı önündeki resmi kıta tarafından karşılanan Sekizkök, Cumhurbaşkanı Radev ile makamında görüştü.

Sekizkök, daha sonra başkent Sofya'daki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Seremoni sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sekizkök, "Görevim boyunca, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda elimden gelen gayreti tabiatıyla göstereceğim." dedi.

Sekizkök, Bulgaristan'da görev yapmanın "büyük bir sorumluluk ve ayrıcalık olduğunun" altını çizerek, şunları söyledi:

"Bulgaristan bizim çok önemli komşumuz, ortağımız, aynı zamanda müttefikimiz olan bir ülke. Bulgaristan ile her alanda ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) bugün öğleden sonra ikili resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Oldukça yoğun bir gündem ve programı var."

Büyükelçi Sekizkök, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinde Cumhurbaşkanı Radev, Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva'yla görüşmeler yapacağı bilgisini paylaştı.

- Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök

Daha önce Kiev, Stokholm, Berlin ve Amman Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde çalışan Sekizkök, 2011-2015 yıllarında Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Sekizkök, merkezde, ikili ekonomik ilişkilerden sorumlu dairede, Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığında, Siyaset Planlama biriminde, Güvenlik ve Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığında görev almıştı.

Büyükelçi Sekizkök, Sofya'ya atanmadan önce 2015-2019 yıllarında Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştı.

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Bulgaristan Büyükelçi Aylin Sekizkök güven mektubu

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