"Türkiye'nin stratejik önemi artıyor"

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türk Akımı Projesi'nin, Türkiye'nin stratejik önemini artırdığını söyledi.

Yazıcı, Kırklareli Valiliği tarafından Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, icraatçı bir hükümet olduklarını, Türkiye'nin her alanda projeler üreterek dünya ile yarıştığını anlattı.

Milletin gündeminden hiçbir zaman kopmadıklarını anlatan Yazıcı, "Onun için bizim hükümetlerimizin temelinde millet var. Millet önemli. Her şey Türkiye için derken Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne bir vurgu var. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden Türkiye vurgusu var. İmkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sonsuz. Bu sonsuz ihtiyaçları sınırlı imkanlarla reel hale getireceksiniz. İktidar sorumluluğunu yüklendiğimiz dönemlerde bu büyük projeleri zaman kaybı olmadan bitiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dünya coğrafyasının en stratejik yerinde bulunduğunu, uluslararası ilişkileri renklendiren ve cazip hale getiren, ilgi alanı oluşturan bir ülke olduğunu aktaran Yazıcı, şöyle devam etti: