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Türkiye'nin Sudan'a yardımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 18:07 | Son Güncelleme

Nil Nehri'nin taşması sonucu 400 bine yakın kişinin etkilendiği Sudan'daki sel felaketi nedeniyle AFAD'ın başlattığı yardım kampanyası sürüyor - Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar, AFAD kanalıyla havale veya kredi kartıyla istedikleri miktarda bağış yapabiliyor

Tarihindeki en büyük sel felaketini yaşayan Sudan halkı için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, coğrafya ve iklim etkilerinin, yetersiz altyapı ve yanlış yerleşimle birleşmesi, Sudan'ı zaman zaman ülke genelini kapsayan sellere maruz bırakıyor.

Türkiye, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Sudan'a, AFAD koordinasyonu ile yardım eli uzatmaya devam ediyor.

AFAD'ın başlattığı Sudan Sel Felaketi Yardım Kampanyası'na destek olmak isteyen vatandaşlar, "Sudan" yazıp 1866'ya göndererek afetzedelere 10 lira katkıda bulunabilirken AFAD'ın internet sitesindeki banka hesaplarına veya site üzerinden kredi kartıyla istedikleri miktarda bağış yapabiliyor.

- Yaklaşık 400 bin kişi etkilendi

Nil Nehri'nin taşması sonucu oluşan sel felaketi nedeniyle Sudan'ın 16 eyaletinde yaklaşık 41 bin ev yıkıldı. Yaklaşık 400 bin kadar insan afetten doğrudan etkilendi. Sel, yaklaşık 65 bin aileyi acil yardıma muhtaç bıraktı. Afetzedeler öncelikle barınma, sağlık, eğitim ve beslenme hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sudan'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılmıştı.

Bu kapsamda söz konusu insani yardım kampanyasının ulusal koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Sudan Sudan İnsani Yardım Kampanyası yardım

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