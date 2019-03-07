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"Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini ciddi oranlarda yükselttik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 01:43 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini ciddi oranlarda yükselttik. Hedefimizi 50 milyon turistten 70 milyon turiste, gelirlerimizi 50 milyar dolardan 70 milyar dolar gelir hedefine çıkarttık" - "Bu sene inşallah rakamlar böyle devam ederse 52-53 milyon gibi bir turist hedefimiz var. Bu gidişat bunu yakalayacağımızı gösteriyor" - "(Türkiye) Kültürü, arkeolojisi, gastronomisi, sanatı, sanatçısı tamamen rakipsiz olan bir ülke. Bu özelliklerin de tanıtımın içinde yer aldığı konseptle Türkiye bundan sonra turizmini geliştirecek. Hem tanıtımını artıracak hem turizmini geliştirecek"

BERLİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini ciddi oranda yükselttiğini söyledi.

Bakan Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'ndaki Türk standında düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye'de her sektördeki hedefleri büyütmek ve süratlendirmek istediklerini ifade ederek, "Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerini ciddi oranlarda yükselttik. Hedefimizi 50 milyon turistten 70 milyon turiste, gelirlerimizi 50 milyar dolardan 70 milyar dolar gelir hedefine çıkarttık." dedi.

Bununla ilgili çalışmalara göreve gelir gelmez hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Ersoy, geçen yılın 46,1 milyon turist ile kapandığını anımsattı.

"Bu sene inşallah rakamlar böyle devam ederse 52-53 milyon gibi bir turist hedefimiz var. Bu gidişat bunu yakalayacağımızı gösteriyor. O açıdan sevindirici." ifadesini kullanan Ersoy, 2018'de Türkiye'nin turizmde yakaladığı hızlı çıkışın 2019'da da devam edeceğinin görüldüğünü kaydetti.

2019'da hem ocak ve şubat aylarının hem de yaz aylarına ilişkin erken rezervasyon sonuçlarını almaya başladıklarını ifade eden Ersoy, Almanya'da Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarda yüzde 58'lik artışın gerçekleştiğini anımsattı.

Ersoy, bunun çok sevindirici olduğunu belirterek, Türkiye'nin sonunda emeğin karşılığını yavaş yavaş almaya başladığını bildirdi.

Bunun paralelinde kişi başı gelirleri, kişi başı gecelik gelirleri ve toplam gelirleri artırmanın önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Orada da 37-38 milyar dolar gibi bir hedef belirledik bu yıl için. İnşallah şu anki gidişat devam ederse ki ediyor, gelir konusundaki hedeflerimizi de Türkiye olarak yakalayacağız." şeklinde konuştu.

- "81 ile turizmi yayacak çalışmaları başlattık"

Hem turist sayısını hem de geliri artırmak için orta ve uzun vadede planlar hazırladıklarına işaret eden Bakan Ersoy, "Orta vadede sayıları yakalayabilmek için Türkiye'nin klasikleşmiş turizm alanları dışında da turizm sektörünü, turizm pastasını kaydırmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye'de 81 ile turizmi yayacak çalışmaları, incelemeleri, planlamaları yapmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin turizmde sadece deniz, kum, güneş ile artık ön plana çıkmadığını anımsatan Ersoy şöyle konuştu:

"(Türkiye) Kültürü, arkeolojisi, gastronomisi, sanatı, sanatçısı tamamen rakipsiz olan bir ülke. Bu özelliklerin de tanıtımın içinde yer aldığı konseptle Türkiye bundan sonra turizmini geliştirecek. Hem tanıtımını artıracak hem turizmini geliştirecek. Bu bağlamda fuarlardaki stantlarda da rakipsiz olan kültürümüzü, bunun yanında eşsiz olan gastronomisi de olacak tanıtımlarda."

Bakan Ersoy, turizmi 81 ile yayarak hem turist sayısını hem de turizm gelirlerinin önünü açacak bir strateji ile Türkiye turizmini geliştirmeye karar verdiğini anlattı.

Turizm geliştirme fonunun da hayata geçirileceğini aktaran Bakan Ersoy, "Esas önemli olan Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili hem gelecek bütçeyi hem de uzun vadede tanıtım stratejileri oluşturacak bir fonu hayata geçireceğiz. Bu şekilde artık Türkiye 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık stratejilerden 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık tanıtım ve turizm geliştirme stratejilerini konuşturacak. Çok hızlı bir şekilde hayata geçirerek Türkiye'nin hem Türk turizm yatırımcıları hem global turizm yatırımcıları için birinci ülke olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, kabinenin aldığı kararlara göre turizm sektörünün stratejik sektör ilan edildiğine vurgu yaparak, "Biz de bunun hakkını vermek için gereken yatırımları, uygulamaları ve planları adım adım hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Resepsiyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "ITB Turizm Fuarı" Berlin TURKIYE STANDI

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