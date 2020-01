TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ - "Mersiyehanlığın duayenliği tavrıdır"

- "İhlassız, samimiyetsiz ibadet olmaz"

Mersiyeyi dinleyenin de o konu hakkında bilgisi olmasının önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Eskiden mersiyeyi hem okur hem ağlar hem de ağlatırdık. Bizi dinleyenle diyalog kurardık. Bugün onları pek göremiyoruz, çünkü karşındaki de bu hadiseyi bilecek. Ne okuduğunu, ne için okuduğunu bilecek. Kolay iş değil bu. Şu an ehlitasavvufların dışında bu işi halk pek bilmiyor. Muhabbet gerekiyor. İhlassız, samimiyetsiz ibadet olmaz, bu bir sevgidir. Her canlıyla muhabbet etmek lazım, her canlıyı seveceksin. Allah'ın yarattığı cisimlerdir. Allah'ın eseridir, onu seveceksin, sayacaksın." diye konuştu.

Hocasından dinlediği ilk mersiyeyi okuyan Yılmaz, daha sonra "Abidan-i Mustafayız Biz Hüseynilerdeniz" ve "Aktı Masum Kanı Kerbela Yazısına" mersiyelerini okudu.

Mersiye okumanın özel bir zamanı olduğunu aktaran Yılmaz, "Mersiye bu kıvamda, daha çok muharrem ayı içerisinde okunur. Günü, ayı, senesi bellidir. Bunu o ay içerisinde okursan hadiseyi daha iyi anlarsın, anlatırsın. Bunun dışında her gün, her yerde mersiye okunmaz. Tasavvufta 'Kalb-i Muhammedi rencide olur' diye bir söz var. Bizim başımıza bir şey gelse her zaman anlatılsa olur mu, onun bir zamanı vardır. Senede anma günü vardır, okursun ama her gün her şeyi anlatmazsın. Kerbela vakası da böyledir. Muharrem ayının 10'uncu günü dışında okunması pek elzem olmaz. Ancak özel toplantılar olursa, özel bir programda bu işi anlayanlar olursa birisi anlatır ve okunur." şeklinde konuştu.