Türkiye’nin yenidoğan sağlığı alanındaki tecrübesi Tacikistan'a aktarılıyor

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Eğitim programının sonunda başarılı olan kursiyere sertifikaları takdim edildi. Sertifika törenine Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Umarzoda Saida Gayrat, TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Tarık Mete ve kursiyerler katıldı.

Doğumda bebeğin sağlığıyla ilgili oluşabilecek istenmeyen durumlara ne şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin öğretilmesi amaçlanan ve bu sayede yenidoğan bebek ölüm oranlarının azaltılması ile doğum esnasında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak bebeğin engelli bir birey haline gelmesinin önüne geçilmesi hedeflenen programa 48 kursiyer katıldı.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğü ile Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Türkiye'den gelen uzman doktorlar, Tacikistanlı doktor ve hemşire ve ebelere, yenidoğan sağlığı konularında eğitim verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tacikistan'da doktor ve hemşireler için "yenidoğan canlandırma" eğitim programı düzenledi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Gayrat törende yaptığı konuşmada, ülkesinde bebek ölüm oranlarının dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini, bu oranın düşürülebilmesi için bu tür eğitimlerin çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Gayrat, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinin Tacikistan'a aktarılmasına aracılık ettiği için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörü Mete ise eğitimlerde başarılı olan kursiyerler arasından seçilen bir grubun eğitici olarak eğitilmesi için Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Mete, uzun vadeli hedeflerinin, Türkiye'de olduğu gibi Tacikistan'da da yenidoğan canlandırma eğitimi almamış kişilerin doğum esnasında bebeğe dokunmasının önlenmesi olduğunu kaydetti.

