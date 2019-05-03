"Türkiye'ye 5 yıl içerisinde 100 milyon avroluk yatırım planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) – Barcelo Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, "Grup olarak Türkiye’ye çok inanıyor ve güveniyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 otele ulaşmayı ve yaklaşık 100 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

İspanya'nın turizm gruplarından olan ve 25 ülkede 251 oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group, Taksim'de 5 yıldızlı Barcelo Istanbul Hotel'in resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Barcelo Hotel Group Türkiye Genel Müdürü Hasan Ekmen, İstanbul'un en çok bilinen ve tercih edilen oteli konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye pazarı 20 yıldır içinde olduğumuz ve yakından tanıdığımız bir pazar. Grup olarak aldığımız yeni yatırım kararı ile Barcelo Istanbul'un işletmesini 25 yıllığına üstlendik ve Aralık 2018'de kapılarımızı misafirlerimize açtık." dedi.

Ekmen, Türkiye'deki 3. otel yatırımlarını yapmış olmaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, gelecek 5 yıl içerisinde 20 otelle hizmet vermeyi hedeflerini ifade etti.