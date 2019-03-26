Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, "Herkes çok iyi biliyor ki, iktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti'dir." dedi.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Nebati, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve İl Başkanı Bahattin Yıldız ile Hilvan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık için esnaftan destek isteyen Nureddin Nebati, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Nebati, daha sonra sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti'ye destek arayışlarını il genelinde sürdürdüklerini belirten Nebati, bunun sorunları odağında tespit edip, bürokratik külfeti devre dışı bırakarak, ortak akıl ve istişareye dayanan çözümler üretmek adına önemli olduğunu aktardı.

Nebati, "Allah bizi hizmet yolundan ayırmasın, her zaman milletimizin yanında olmayı bizlere nasip etsin. Seçim gecesi zaferi milletimizle paylaştıktan sonra yeni bir heyecanla daha çok çalışacağız. Herkes çok iyi biliyor ki, iktidara geldiği günden beri ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlatan tek parti AK Parti'dir. İnşallah 31 Mart'ta da vatandaşımız AK Parti'ye destek vermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da yetiştirildiğini hatırlatan Nebati, çiftçiyi kalkındırmak için her türlü imkanı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

