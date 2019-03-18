"Türkiye'yi erkek modasının başkenti yapmak istiyoruz"

Brad Pitt, Daniel Craig, Hugh Jackman'ın da aralarında bulunduğu Hollywood yıldızları başta olmak üzere Türkiye'de tanınmış birçok isme smokin diken Kordonciyan, "Tasarımlarımızla sektöre farklı bir bakış kazandırarak, Türkiye'yi erkek modasının başkenti haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün terzisinin dördüncü kuşak torunu, modacı Levon Kordonciyan, yeni bir kreasyon hazırlığı içinde olduğunu, bu kapsamda 2020'nin Türkiye'de "defile yılı" olması için çalıştığını belirtti.

"Hem moda hem de pazarlama alanında büyük açılımlar yaparak ülkeye döviz girişi sağlamayı hedefliyorum. Böylece moda alanında yeni bir lig başlatacağım. 2020 Türkiye'de defile yılı olacak. Türkiye'de yükselmeyi hedefleyen bazı tasarımcıların da böylece önü açılacak. İnternet satışlarımızı mobil uygulamalara dönüştürerek, gelişen teknolojiye ayak uydurarak tüm dünyaya hitap edeceğiz. Sponsor olabilecek şirketlere de buradan seslenmek istiyorum. Bizlere defilelerde destek olsunlar ki Türk modasını tüm dünyaya duyuralım."

Kordonciyan, defilelerinde çeşitliliği öne çıkaracağını vurgulayarak, kreasyonunda, takım elbiseler, smokinler, paltolar, "Western Hollywood" film koleksiyonlarında yer alan ürünler, tek kumaş pantolonlar, ayakkabı ve erkek aksesuarlarının da bulunacağını sözlerine ekledi.

