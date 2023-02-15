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Çay ikramına 'hayır' diyemedi! Türkiye'deki deprem için harekete geçilmişti... Kral Charles da oradaydı! "Majesteleri gönüllülerle buluştu"

15.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan deprem felaketi Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş yankı uyandırdı. İngiltere Kralı 3. Charles da ülkesinde depremzedeler için yardım toplayıp hazırlayan gönüllüleri ziyaret etti. Kral Charles'a burada Türkler tarafından çay ikram edildi.

Çay ikramına 'hayır' diyemedi! Türkiye'deki deprem için harekete geçilmişti... Kral Charles da oradaydı! "Majesteleri gönüllülerle buluştu"

Geçtiğimiz hafta başında yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sadece Türkiye değil, dünya tarihinin de en acı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dünyanın pek çok bölgesinden Türkiye'ye yardım ekipleri gönderildi. Çeşitli ülkelerde depremzedeler için yardımlar da toplandı. Kral Charles da dün Londra’nın Hounslow bölgesinde gelen yardımları hazırlayan Türkleri ziyaret etti.

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"MAJESTELERİ GÖNÜLLÜLERLE BULUŞTU"

Buckingham Sarayından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Majesteleri Hounslow'da, Türkiye'de afetten etkilenen insanlar için yiyecek, battaniye ve sıcak tutan kıyafetleri toplayan, paketleyen ve nakliyesini organize eden gönüllülerle buluştu.

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"Toplum merkezi, Batı Londra'daki Türk diasporası için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir ve buradaki gönüllüler bugüne kadar, battaniyeler ve kışlık giysiler de dahil olmak üzere 100'den fazla yardım paletinin toplanmasını koordine etti.”

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KRALA ÇAY İKRAMI

Merkezdeki gönüllüler, Kral Charles’a çay ikram etti.

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SURİYE EVİ'Nİ KURDU

Kral Charles’ın Trafalgar Meydanı'nda, Suriye topluluğu üyelerinin bir araya gelebileceği geçici bir Suriye topluluğu çadırı olan Suriye Evi'ni kurduğu belirtildi.

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(DHA)

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