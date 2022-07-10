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Turknet internet altyapı başvurusu ve takibi: Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

10.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet hem iş hem de günlük yaşantımızda kullanılmakta ve artık bir ihtiyaç haline gelmektedir. Farklı birçok alanda internet kullanımının bir ihtiyaç haline gelmesi ile internet altyapısının önemi de bir o kadar artmaktadır. Sebebi ise internetin hız kalitesinin var olan internet altyapısı ile doğru orantılı olmasıdır. Turknet internet altyapı başvurusu ve takibi nasıl yapılır?

Turknet internet altyapı başvurusu ve takibi: Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde halihazırda kullanılan internet operatörlerinden biri olan Turknet'in hizmet vermediği alanlarda, altyapı başvurusu yapılması gerekir. Bulunduğunuz bölgede internet altyapısının olmaması veya bulunan internet hızının değişimi için Turknet altyapı başvurusu ve takibi yapabilirsiniz. Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Turknet altyapı başvurusu ve takibi

Turknet altyapı başvurusu ve takibi için gerekli evrakların temin edilmesi ile başvuru işlemi başlatılmaktadır. Turknet internet altyapısı başvuru öncesi bulunduğunuz bölgenin hangi internet altyapı modeline sahip olduğunu veya altyapının var olup olmadığını, sorgulama işlemi ile öğrenebilirsiniz. Sorgulama işlemi sonrasında başvuru ve takip sürecine geçiş yapabilirsiniz.

Turknet fiber internet altyapı başvurusu nasıl yapılır?

Fiber internet, yüksek hızlı internet teknolojisidir. Fiber internetin ADSL veya VDSL’den daha hızlı olmasının sebebi ise iletinin fiber optik denilen kablolar aracılığı ile yapılmasıdır. Işık hızında iletim sağlayan bu kabloların sağladığı altyapıya fiber internet adı verilmektedir.

Turknet altyapı başvurusu ile kullanacağınız internetin kalitesini ve hızını tespit edebilmeniz ve sorgulama sonrası başvuru yapma imkanınız vardır. Bu sorgulama sonrasında Turknet internet altyapısı yok gibi bir cevap ile karşılaşıyorsanız gerekli işlemler sonrasında altyapı başvurusu yapmanız yapabilirsiniz.

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Turknet kendi fiber altyapı santrallerini kurmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde hizmetlerine devam eden Turknet fiber altyapı başvurusu yapılabilmektedir. Hizmet almak istediğiniz altyapı sağlayıcısı ile müşteri hizmetleri veya sorgulama yaptığınız Turknet internet adresinden başvuru talebinizi iletebilirsiniz.

Turknet başvuru süreci

Turknet altyapı başvuru takibi için ilk önce teslim etmiş olduğunuz dilekçe bir değerlendirme sürecine girmektedir. Başvurunuz değerlendirildikten sonra ilgili altyapı sağlayıcısı size bir bilgilendirme mesajı veya arama gerçekleştirir. Ayrıca fiber internet altyapı sorgulama ekranında belirli aralıklar ile altyapı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tüm bu işlemlerin ne kadar süreceği ise belirsizdir. Dilekçenizde talep etmiş olduğunuz istekler dahilinde işlemlerin süresi değişmektedir. Belirli bir süre verilmesi zor iken 1-2 ay içerisinde sonuçlanan altyapı başvuru talepleri de mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
internet
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