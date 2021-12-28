TURKOVAC aşı randevusu nasıl alınır? TURKOVAC aşısı ne zaman yapılacak?

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği yerli aşıyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Turkovac aşısı için acil kullanım onayı verildi. Randevuların nasıl ve nereden alınacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

TURKOVAV AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkovac aşısı için randevular henüz açılmadı. Ancak bu hafta sonuna kadar randevuların açılması beklenmekte. Bilindiği gibi vatandaşlar aşı randevularını ALO 182 ve MHRS üzerinden alabiliyor. Turkovac aşısı için randevular açıldığında sayfamızda yer vereceğiz.

E-NABIZ ÜZERİNDEN RANDEVU İÇİN TIKLAYIN

Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştirmiş olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,”Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve Şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da Nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı aldı” şeklinde konuştu.



