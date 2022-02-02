TURKOVAC aşısı olanların sayısı artıyor!

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 30 Aralık 2021'de başlatılan TURKOVAC aşılama çalışmalarının sürdüğünü belirten Kalkan yaptığı açıklamada "Bugüne kadar 3 binin üzerinde aşı yapıldı. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın da sürekli yaptığı uyarılara ilaveten hızlı bir şekilde aşılanmanın arttırılmasını tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz. TURKOVAC aşımıza ilgi gayet iyi. Vatandaşlarımız yerli ve milli aşısına daha fazla ilgi gösteriyor." dedi.

“AŞI ÖLDÜRMEZ AMA AŞISIZLIK ÖLDÜRÜR”

Kalkan, yerli aşıyı bekleyip özellikle TURKOVAC yaptıran vatandaşların olduğunu söyleyerek, "Omicron varyantının daha hasarsız atlatılması açısından aşılanmanın önemine bir kere daha dikkati çekmek istiyoruz. Gerçekten de aşı öldürmez ama aşısızlık öldürür. TURKOVAC aşımızda komplikasyonlar, aşı sonrası yaşanan sıkıntılar, bütün aşılar içerisinde gerçekten de en az görülen, neredeyse hiç görülmeyen bir durumda. Bu sebeple kendi milli ve yerli aşımız olan TURKOVAC'la aşılanmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların pandemi devam ettiği süre boyunca tedbirleri elden bırakmaması gerektiğinin önemli olduğunu belirten Kalkan, şunları söyledi:

"Pandemi sürecinin uzamasıyla tedbirlerde biraz rehavete kapılma başladı. Yeniden bir kendimize gelmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı bir kültür halinde taşımamız gerekiyor. Aksi takdirde kronik hastalık yükü fazla olan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalarımızı, sevdiklerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız. Salgına yakalanmamak için koruyucu tüm tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda hep söylediğimiz gibi ilk yapmamız gereken şey, başından beri Sağlık Bakanlığımızın belirlediği mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat edilmeli. Özellikle kış aylarında kapalı alanlarda çok az süre kalınmalı. Kapalı alanlarda temiz hava sirkülasyonunun sık bir şekilde sağlanması ve 'bana bir şey olmaz' düşüncesinin terk edilmesi lazım."



