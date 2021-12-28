SON DAKİKA: TURKOVAC aşısında bu hafta randevular açılıyor! Yüzde yüz koruyucu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını ve seri üretimine başlandığını açıkladı. Koca, ''Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız'' dedi.

AŞILARIN BU HAFTA KULLANIMA GİRMESİ BEKLENİYOR

Seri üretimine başlanan yerli aşı TURKOVAC inceleme sürecinde. Örneklem yöntemiyle kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Aşıların bu hafta kullanıma girmesi bekleniyor.

Türk bilim insanları gece gündüz aralıksız çalıştı. TURKOVAC'ın etkinliği ve güvenilirliği binlerce gönüllünün katılımıyla kanıtlandı.

Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.

CİDDİ YAN ETKİYE RASTLANMADI

Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020’de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı.

FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı.

Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3’te test edildi. Bu aşamada da başarılı olan aşının ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan “TURKOVAC” olarak açıkladı.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.

Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

YERLİ AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

TRT'nin haberine göre inceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.

Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.

''YÜZDE YÜZ ANTİKOR''

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

''BAŞARACAĞIMIZI BİLİYORDUK''

Öte yandan Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısının acil kullanımı onayı almasından dolayı gururlu ve mutluyuz. 1,5 yıldır bu anı bekliyorduk. Biz en başından beri bunu başaracağımızı biliyorduk" dedi.

Faz 3 aşamasından sonraki süreci Sağlık Bakanlığı'nın koordine ettiğini söyleyen Rektör Çalış, "Biz protokol karşılığında aşımızı TÜSEB'e devrettik. Biz Erciyes Üniversitesi olarak her aşamada çalışmanın içindeydik. Faz 3 aşamasında üniversitemiz uygulama merkezlerinden biriydi. 2 doz Sinovac olup 3'üncü dozu Turkovac yaptırmak isteyen hastalarda daha hızlı ilerleme kaydedildi. Acil kullanım onayı alındı. Hala Faz 3 çalışmaları devam ediyor. Gönüllülerimizi üniversitemize davet ediyorum. Faz 3'ün de bir an önce bitmesi gerekiyor. Mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Aykut Özdarendeli ve ekibi başta olmak üzere üniversitemizi tebrik ediyorum" dedi.

''SONUÇLAR İYİ ÇIKMASA ACİL KULLANIM İZNİ VERİLMEZDİ''

Turkovac aşısına çok güvendiklerini söyleyen Rektör Çalış, "Olayın başından itibaren daha hiçbir yerden destek almazken Erciyes Üniversitesi'nde bu iş başlamıştı ve preklinik çalışması devam ediyordu. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'den çağrı geldi. Hem Erciyes Üniversitesi hem de TÜSEB bütçesi ile çalışma desteklenmiş oldu. Faz 3 aşamasında sonuçlar iyi çıkmasa zaten acil kullanım izni verilmezdi. Biz aşımıza güveniyorduk. Sonucunu da almış olduk. Milli bir aşımız olmasından dolayı mutluyuz ve gururluyuz çünkü dünyada bunu başaran parmak sayını geçmeyecek ülke var. Bunlardan biri de Türkiye. Araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin bunu başarması ayrıca gurur verici bir olay" diye konuştu.

''YÜZDE 100 ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK''

Turkovac'ın 'Alfa' varyantı üzerinde yüzde 100 etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalış, "Biz tabi ki boş durmayacağız. Diğer varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bekleyen yarım kalan Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı aşımız var. Buna devam edeceğiz. Erciyes Üniversitesi birçok aşı konusunda çalışmalarını devam ettirecek. 'Alfa' varyantında özellikle 'knockout mice' farelerde Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gördük. Hemen 'Delta' varyantına geçtik. 'Delta' varyantı ile ilgili 'knockout mice' farelerde 1'inci dozlama bitti 2'nci dozlama da yapıldı. Bu bir süreçtir. İnsan serumları üzerinde de biz 'Delta' varyantına karşı Turkovac aşısının etkisini ayrı koldan araştırıyor. Çalışmalar devam ediyor. Neticelendirmeden bir şey demek zor" dedi.



