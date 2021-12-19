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Turkovac ne zaman çıkacak? Bakan Koca tarih verdi! Yerli aşı ne zaman kullanıma giriyor?

19.12.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları bütün hızıyla sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına karşın alınan tedbiri açıklayarak hatırlatma dozunun erken tarihe alındığını duyurmuştu. Bakan Koca'dan yerli aşıyla ilgili tarih duyurusu da geldi. Gelişme sonrası Turkovac aşısının son durumu ve ne zaman çıkacağı da merak ediliyor. Peki Turkovac ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

Turkovac ne zaman çıkacak? Bakan Koca tarih verdi! Yerli aşı ne zaman kullanıma giriyor?

Koronavirüs salgınında aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından Turkovac aşısının son durumu merak ediliyor. Ülkemizde iki farklı aşı uygulanırken, yerli aşının geleceği tarih sorgulanıyor.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Koronavirüs pandemisine karşı alınabilecek tedbirlerin başında gelen aşı uygulaması yakından takip ediliyor. Ülkemizde iki farklı aşı uygulanmaya devam ediyor. Ancak yerli aşının ne zaman uygulamaya geçeceği birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle beraber geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına devam edilmekte.

"YIL BİTMEDEN YAYGIN KULLANIMA GİRECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 senesi bütçe görüşmeleri başladı. Bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Bakan Fahrettin Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.


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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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