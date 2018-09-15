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Turmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

ANTALYA DenizTemiz TURMEPA Derneği, gönüllülerin desteğiyle 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) etkinliği kapsamında Lara- Örnekköy Plajı'nda çevre temizliği yaptı.

Turmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA DenizTemiz TURMEPA Derneği, gönüllülerin desteğiyle 'Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup' (ICC) etkinliği kapsamında Lara- Örnekköy Plajı'nda çevre temizliği yaptı.
Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup (ICC) etkinliği, DenizTemiz TURMEPA Derneği öncülüğünde Muratpaşa ilçesi Örnekköy plajında gerçekleştirildi. Dünya genelinde 100 ülkede eş zamanlı yapılan etkinliğin Antalya ayağına Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Akdeniz Yelken Kulübü öğrencileri ve çok sayıda gönüllü destek verdi. 'Kıyılara akın ediyoruz, dünyanın çöpünü topluyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllüler, sahildeki sigara izmaritleri başta olmak üzere insan kaynaklı çöpleri topladı. Gönüllüler karadan temizlik yaparken, balık adamlar da deniz dibindeki çöpleri topladı.
Deniz dibi çalışmasında çoğunluk plastik olmak üzere içecek şişeleri, metal kutular toplandı. Karada ise poşetler dolusu su şişesi ve sigara izmariti toplandı. Gönüllülere vatandaşlardan da destek geldi. Tatilciler, denizde buldukları çöpleri çocuklara uzattı.
DenizTemiz TURMAPA Derneği Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, yaklaşık 300 kilograma yakın çöp toplandığını kaydetti. Toplanan atıkların türlerine göre ayrılarak rapor hazırlayacaklarını kaydeden Ünlü, "Raporumuz Uluslararası Kıyı Temizleme Etkinliği-International Coastal Cleanup'e (ICC) ulaşacak. Antalya kıyılarının kirlilik oranı, kirleticileri ve nedenleri raporumuzda yer alacak. Toplanan atıkların yüksek çoğunluğu insan kaynaklı plastik şişe başta olmak üzere sigara izmaritlerinden oluşuyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Turmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştuTurmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştuTurmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştuTurmepa gönüllüleri kıyı temizliğinde buluştu

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