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  4. Turnuva için geldiği şehirde hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Şampiyonu milli karateciyi cadde ortasında bıçakladılar

Turnuva için geldiği şehirde hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Şampiyonu milli karateciyi cadde ortasında bıçakladılar

26.12.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçakla yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken karateci Gündoğ'un turnuva için şehre geldiği öğrenildi.

Turnuva için geldiği şehirde hayatının şokunu yaşadı! Türkiye Şampiyonu milli karateciyi cadde ortasında bıçakladılar

Karate turnuvasına katılmak için Bursa'dan Kocaeli'nin İzmit ilçesine gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu'nda omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

OMUZ ATMA MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'a (20) saldırdı.

Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi'ne kadar gittikten sonra burada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gündoğ, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TURNUVA İÇİN GELDİĞİ ŞEHİRDE BIÇAKLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Spor'un milli karatecisi olan Umut Eren Gündoğ'un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası'nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Bursa Kocaeli Karate

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