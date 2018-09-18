Turşu festivali esnafı sevindirdi

Turşu ve Çubuk'un Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatan Acehan, "Guinness'e girmemiz tanıtımımız açısından çok büyük getiri sağladı. Bu nedenle de gerçekten dört gün çok yoğun bir misafir akımına uğradık. Yüz binlerce insan ilçemize geldi. Bizleri tanıdı, ilçemizi tanıdı, ilçemizden ürünler aldılar ve giderlerken de yüzlerinde memnuniyet ifadelerini gördük. Onların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk. Emeği geçen ve destek veren tüm kardeşlerimize buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festival kapsamında köylüler tarafından getirilen yöresel ürünler de yoğun ilgi gördü. Başta Çubuk'a özgü değerli taşlardan yapılan çeşitli takı ve süs eşyalarının bulunduğu stantlara da vatandaşlar ilgi gösterdi.

- 10 bin ton turşu ihracatı

Çubuk turşusunun marka değerinin her geçen gün arttığına işaret eden Acehan, "Bu yıl kooperatifimizin öncülüğünde inşallah 10 bin tonluk turşu ihracatı geçekleştirilecek. Bu başarı da festival ve yapılan tanıtımlar sayesinde oldu." dedi.

Festivalde, bahçesinde yetiştirdiği turşuları satan üreticilerden Cennet Kayhan da festivalin kendileri açısında çok iyi geçtiğini ve çok memnun olduklarını dile getirdi.

Festivale 4 yıldır katıldığını aktaran filografi sanatçısı Mustafa Akkaya ise "Yaklaşık 7 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Türkiye'de yaklaşık 20'ye yakın icazet almış filografi sanatçısı var. Bunlardan bir tanesi de benim. Yaklaşık 4 yıldır festivale katılıyorum ve bu festivalin bana ciddi anlamda katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

