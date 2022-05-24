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Türü önemli değil! Maymun çiçeği virüsüyle cinsel ilişki...

24.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acilen toplanmasına neden olan maymun çiçeği virüsü vakaları dünyanın dört bir yanında artmaya devam ediyor. Türkiye’de görülmeyen maymun çiçeği hastalığı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya ve İsrail’de tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önde gelen uzmanlarından biri, Maymun Çiçeği hastalığının cinsel ilişki yoluyla daha hızlı bulaştığını ileri sürdü.

Türü önemli değil! Maymun çiçeği virüsüyle cinsel ilişki...

DSÖ'nün acil durum departmanının eski başkanı David Heymann, Maymun Çiçeği virüsünün ilk defa bu kadar yayılmasının İspanya ve Belçika'daki iki etkinlikle bağlantılı olduğunu söyledi.

Belçika'da virüsün "fetiş festivali" olarak bilinen Darklands isimli etkinlikte yayıldığı belirlenmiş, İspanya'nın Madrid kentinde ise Maymun Çiçeği vakalarıyla ilişkilendirilen, eşcinsellere özel bir sauna kapatılmıştı.

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Heymann, "Maymun Çiçeği hastalığının lezyonlara sahip insanlardan, yakın temas aracılığıyla bulaştığını biliyoruz. Şimdi de cinsel ilişki yayılımını hızlandırıyor gibi duruyor." şeklinde konuştu.

İspanya'nın sağlık yetkilileri Madrid'de şimdiye kadar 30 kesinleşmiş vaka olduğunu bildirdi. Yetkililerin Kanarya Adaları'ndaki Onur Yürüyüşü ile Madrid'deki saunadan çıktığı belirlenen vakalar arasındaki bağlantıyı araştırdığı söylendi.

'CİNSEL İLİŞKİNİN TÜRÜ ÖNEMLİ DEĞİL'

Öte yandan bazı uzmanlar, Maymun Çiçeği'nin halihazırda Avrupa'da yayılma sebebinin cinsel ilişki mi yoksa cinsel ilişkiyle bağlantılı yakın temas mı olduğunu belirlemenin henüz güç olduğunu söylüyor.

Imperial College London'dan virolog Mike Skinner, "Doğası gereği cinsel ilişki yakın temas gerektiriyor. Bunun da virüsün yayılımını artırması beklenir. Burada kişinin cinsel yönelimi ya da bulaşma şekli önemli değil." ifadelerini kullanıyor.

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İngiltere'de yetkililer, vakaların çoğunluğunun Afrika'ya seyahat geçmişi olmayan, "gay ya da biseksüel" erkeklerden oluştuğunu açıklamıştı. Portekiz ve İspanya'da da benzer açıklamalar yapılmıştı.

DÜNYA SALGINLARA HAZIRLIKSIZ

'DSÖ Avrupa Direktörü, yaz aylarında toplanma, festival ve parti gibi etkinliklerin Maymun Çiçeği vakalarını artıracağı konusunda uyardı.

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Şimdiye kadar İngiltere, İspanya, İsrail, Fransa, İsviçre, ABD ve Avustralya da dahil birçok ülkede en az 90 Maymun Çiçeği vakası bildirildi. Avusturya, Norveç, İsviçre ve Avusturya hafta sonu ilk kesinleşmiş vakalarını duyurdu. Belçika Maymun Çiçeği hastalarına 3 haftalık karantina uygulaması başlattı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus "Dünyanın salgınlara hazırlıksız olduğu ortada. Bu yüzden üye ülkeler arasında ortak çalışmaya dayalı bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak için geçen yıl Berlin'de Sağlık Acil Durumu Takip Birimi kurduk. Örgüt olarak üye ülkelerin mevcut salgının yanı sıra gelecek salgınlara karşı teknik, operasyonel ve lojistik anlamda daha hazırlıklı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. (Euronews)


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WHO Dünya Sağlık Örgütü
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