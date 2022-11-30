Turuncu antioksidan: Kanser hücrelerine karşı savaşıyor! Faydalarını duyan şaşırdı

Bal kabağı, kabakgiller ailesinde yer alan bir besindir. A vitamini açısından zengin olan bal kabağının antioksidan özelliği bulunur. Aynı zamanda sindirimi kolaylaştırmada oldukça faydalıdır. Lifli bir meyve olan bal kabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir.

KANSERE KARŞI KALKAN OLUŞTURUYOR

Bal kabağında bulunan yüksek seviyelerde bulunan beta karoten gibi antioksidanların barındırarak akciğer veya prostat kanseri gibi belirli kanser türlerine karşı koruma sağlamaktadır. Bal kabağı, doğru tüketimle beraber kanser riskine karşı sizleri korur. Aynı zamanda içeriğindeki karotenoid, A ve E vitaminler sayesinde meme kanserine karşı savaşmaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE DESTEKÇİ

Tüketildiğinde A vitaminine dönüşen beta-karoten içeren bal kabağı, bağışıklık fonksiyonunu geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına ve yaraların hızlı iyileşmesinde etkili olan C vitamini içerir.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN OLDUKÇA FAYDALI

Vücuttaki düşük seviyedeki A vitamini, görmede azalmaya neden olabilir. Bal kabağı içerisinde yer alan C ve E vitaminleri, Beta-karoten gözleri koruyarak hastalık riskini azaltmada önemli rol oynar. Bal kabağı bunların dışında lutein ve zeaksantin içerir, bu da katarakt riskinin azalmasına yardımcı olur.



