HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turuncu listeye bir çizik daha

Turuncu listeye bir çizik daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 09:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde "turuncu" kategoride bulunan ve yaklaşık 10 gün önce Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, sorgusunun ardından Erzincan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turuncu listeye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığının “Terörden Arananlar Listesi”nde "turuncu" kategoride bulunan ve yaklaşık 10 gün önce Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne sınırında güvenlik güçleri tarafından yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, sorgusunun ardından Erzincan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teröristin Erzincan ve Tunceli kırsalında faaliyet yürüttüğü belirlendi.
İçişleri Bakanlığı’nca 23 Eylül 2020 tarihinde "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz’ün yakalanmasına dair, “Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra PKK’dan kaçarak Yunanistan’a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Terör örgütüne 2015’te katılan teröristin, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği belirlendi” şeklinde açıklama yapılmıştı.
Yakalanmasının ardından sorgulanmak üzere terörist Erzincan’a getirildi. Teröristin sorgusunda verdiği bilgiler üzerine kent kırsalında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 2 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 roketatar mühimmatı, bir büyük telsiz, çok sayıda makineli tüfek ve kalaşnikof mühimmatı ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bol miktarda malzeme ve yaşam gereçleri ele geçirildi.
Teröristin 6 Eylül 2020 tarihinde Amasya’da yakalanan ve daha sonra Erzincan’da tutuklanan "Baver-Çektar" kod adlı PKK’lı teröristle birlikte 13 Mayıs 2020 tarihinde Erzincan’ın Çağlayan beldesi Karatuş köyü mevkiinde devriye görevi yapan jandarma aracı ile 25 Mayıs 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığı devriye aracına yönelik el yapımı patlayıcı ile saldırı olaylarının da aralarında bulunduğu çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve faillerinden oldukları anlaşıldı.

“PKK’lılar ölümü bile göze alıp örgütten kaçıyor”
Öte yandan güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün Tunceli- Erzincan kırsalında bitme noktasına geldiği, örgüte artık katılımın olmadığı, PKK’lıların özellikle Güneydoğu sınırında ölümü bile göze alıp örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldukları yakalanan teröristlerin itiraflarında yer aldı.

Turuncu listeye bir çizik daha

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a kritik ziyaretÇavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
3 kilo altını çoraplarına saklamış! Arama sırasında bulundu
3 kilo altını çoraplarına saklamış! Arama sırasında bulundu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Kadıköy’de güpegündüz 'yok artık' dedirten olay! Cansız mankenin üzerinden aldı
'Yok artık' dedirten olay! Cansız mankenin yanına gelip...
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var
'Bir şeyim yok' dedi, acılar içerisinde yere yığıldı! Yardımına vatandaşlar koştu
'Bir şeyim yok' dedi, acılar içerisinde yere yığıldı! Yardımına vatandaşlar koştu
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a kritik ziyaret
Rize'de yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı
Rize'de yaylacılara 'yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı
'Camiye gidiyorum' diye çıktı bir daha dönmedi
'Camiye gidiyorum' diye çıktı bir daha dönmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.