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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama

21.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) birinci dönem sınavları 21 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar heyecanla TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya koyuldu. Peki TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM açıklaması...

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) ilk dönem sınavları 21 Mart Pazar günü yani bugün yapıldı. Adaylar sınav sonrası TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya koyuldu. Peki TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15'te, 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. Yapılan TUS sınavının sonuçları ise 15 Nisan tarihinde adayların erişimine açılmış olacak.

(TUS) TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI NEDİR?

Yarışma ve yeterlilik esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulayabilme yetilerini yoklayan çeşitli sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçmek ve tercihlerine göre mevcut olan kontenjanlara yerleştirmektir.

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