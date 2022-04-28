TUS TERCİH SONUÇLARI! TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS 2022 yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022-TUS 1. dönem yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılan tercihlerin sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilirler. İşte TUS 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar da belli oldu. TUS Kontenjanları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor' dedi.

19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

