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  4. Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tahliye kararı! 3 aydır cezaevindeydiler

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tahliye kararı! 3 aydır cezaevindeydiler

07.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

94 gündür tutuklu bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, haftada bir imza vermeleri koşulu ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen için tahliye kararı! 3 aydır cezaevindeydiler

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atamaları protesto etmek için 4 Ekim 2021 tarihinde, kampüste yaptıkları eylem sırasında gözaltına alınan öğrencilerden Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 6 Ekim’de tutuklanmıştı.

Gök ve Özen ile birlikte toplam 14 öğrencinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Özen ve Gök, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Savunma yapan öğrenciler, suçlamaları kabul etmedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu iki öğrencinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Boğaziçi Üniversitesi
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