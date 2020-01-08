Tutuklu bulunan yüz nakilli Recep Sert, hastaneye kaldırıldı

Türkiye’nin 5’inci yüz nakilli hastası olan 33 yaşındaki Recep Sert, kontrolleri için tutuklu bulunduğu Bursa İnegöl Cezaevi’nden, Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

33 yaşındaki Recep Sert, 10 Ekim 2019 tarihinde Bilecik’te, bir iş yeri sahibin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen Sert ve yanındaki kişiler, ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

Bursa İnegöl Cezaevi’nde tutuklu bulunan Recep Sert, rutin kontrolleri için geçtiğimiz pazartesi günü AÜ Hastanesi’ne getirildi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarafından muayene edilen Recep Sert’in kontrollerine hükümlüler için ayrılan bölümde devam edildiği öğrenildi. Sert’in hastaneye ulaşımının daha kolay sağlanması için Antalya Cezaevi’ne nakledildiği tedavisinin ardından cezaevine geri döneceği belirtildi.

Recep Sert’e, AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013’te, beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı Andrzej Kucza’nın (43) yüz ve çenesi nakledilmişti.



