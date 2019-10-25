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Tutuklu eski Cammu Keşmir Başbakanının kızından Hint hükümetine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir eyaletinin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti'nin kızı İltica Müfti: -"Hükümet, (bölgedeki) kısıtlamaların kaldırıldığı konusunda yalan söylüyor"

Hindistan hükümetince ev hapsinde tutulan Cammu Keşmir eyaletinin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti'nin kızı İltica Müfti, Hint hükümetinin 5 Ağustos'tan bu yana bölgede uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığı ve tutuklu sivilleri serbest bıraktığı yönündeki söyleminin "yalan" olduğunu kaydetti.

Müfti, annesi Mehbuba Müfti'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint hükümetinin, eyaletteki hayatın normale döndüğüne ilişkin tek argümanının "araç trafiği akışı" olduğunu belirtti.

Bu durumu "garip" şeklinde nitelendiren ve sokaklarda toplu taşıma aracı bulunmadığına işaret eden Müfti, "Hükümet, kısıtlamaların kaldırıldığı konusunda yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin, 5 Ağustos'tan bu yana bölgede uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığı ve tutuklu sivilleri serbest bıraktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Müfti, eyaletin özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin bölge halkında ciddi kızgınlığın devam ettiğini bildirdi.

Müfti, Hint hükümetinin Keşmir halkını uçuruma itmek yerine onlara destek olması gerektiğine dikkati çekerek, "Eyalette her şey belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müfti ayrıca, yerel basının eyaletteki gerçekleri bildirmemesi için tehdit edildiğini, aksi halde hapse atılacaklarını kaydetti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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