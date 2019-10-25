Tutuklu eski Cammu Keşmir Başbakanının kızından Hint hükümetine yalanlama

Hindistan hükümetince ev hapsinde tutulan Cammu Keşmir eyaletinin eski başbakanlarından Mehbuba Müfti'nin kızı İltica Müfti, Hint hükümetinin 5 Ağustos'tan bu yana bölgede uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığı ve tutuklu sivilleri serbest bıraktığı yönündeki söyleminin "yalan" olduğunu kaydetti.

Müfti, annesi Mehbuba Müfti'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint hükümetinin, eyaletteki hayatın normale döndüğüne ilişkin tek argümanının "araç trafiği akışı" olduğunu belirtti.

Bu durumu "garip" şeklinde nitelendiren ve sokaklarda toplu taşıma aracı bulunmadığına işaret eden Müfti, "Hükümet, kısıtlamaların kaldırıldığı konusunda yalan söylüyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin, 5 Ağustos'tan bu yana bölgede uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığı ve tutuklu sivilleri serbest bıraktığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Müfti, eyaletin özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin bölge halkında ciddi kızgınlığın devam ettiğini bildirdi.

Müfti, Hint hükümetinin Keşmir halkını uçuruma itmek yerine onlara destek olması gerektiğine dikkati çekerek, "Eyalette her şey belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.