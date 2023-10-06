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Korkunç ölüm! Anız yakmak isterken yanarak can verdi

06.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Bartın’da arazisini temizlemek amacıyla anız yakan Muzaffer Bayar bayılıp düştü. Alevlerin etrafını sardığı Bayar, yanarak hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Anız yakmak isterken yanarak can verdi

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Hisar Köyü’nde yaşayan Muzaffer Bayar’ın gün boyu kayıp olduğunu fark eden yakınları, Bayar’ın akşam da eve dönmemesi üzerine jandarmaya haber vererek yardım istedi. Köye gelen jandarma ekipleri yaptığı arama arama çalışmalarında evin yakınlarındaki sarp bir arazinin yanmış olduğunu fark etti. Ekipler arazide yaptığı aramalarda Bayar’ın yanmış haldeki cansız bedenini buldu. Bayar’ın cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

YANARAK CAN VERDİ

Yapılan ilk incelemelerde ise arazide anız ateşi yaktığı tahmin edilen Muzaffer Bayar’ın alevleri kontrol etmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek bayıldığı ve baygın halde alevlerin arasında kaldığı tahmin ediliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bartın anız yakmak

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