Tuvalette belirti gösteriyor! Bu 3 renk acilen doktora gitmenizi işaret ediyor

Tuvalete gittikten sonra yapılacak basit bir kontrol, gizli bir sağlık durumunun tespit edilmesine yardımcı olabilir. İdrar yapma, atık ürünleri ortadan kaldırmak, sıvı dengesini korumak ve böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için gerekli olan önemli bir bedensel fonksiyondur.

Ortalama bir kişi 24 saat içinde altı ila yedi kez idrara çıkar, ancak dört ila 10 arası hala sağlıklı kabul edilir. Gün içinde ne kadar sıvı tükettiğinize bağlı olarak idrarınızın rengi farklı görünecektir; çoğumuz koyu sarı renk tonunun dehidrasyona işaret edebileceğinin farkındayız. Benzer şekilde, tamamen berrak idrar, çok fazla su içtiğiniz anlamına gelir ve su zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Ancak idrarda alarma neden olabilecek bazı renkler bulunmaktadır.

Ürolojik cerrah olan Bay Hamid Abboudi, idrarınızda göz ardı edilmemesi gereken üç spesifik renk konusunda uyardı. Express.co.uk ile konuşan cerrah, "İdrarınızın rengi sağlığınız hakkında size çok şey söyleyebilir, bu nedenle sifonu çekmeden önce her zaman bir göz atmaya değer."

3 RENGE DİKKAT!

Hamid'e göre özellikle dikkat edilmesi gereken renkler turuncu, pembe ve kırmızıdır. Turuncu idrar ciddi bir karaciğer problemine işaret edebilir. "Çok koyu veya turuncu idrar, özellikle dışkınız da soluk veya beyaza döndüyse, ciddi dehidrasyon veya karaciğerde bir sorun belirtisi olabilir. Bu her zaman doktorunuzu görmenizi gerektirecektir.” dedi.

Şöyle devam etti: "İdrarınızın kırmızı veya pembe bir tonu kanın varlığını temsil edebilir ve bu da sizi her zaman doktorunuza veya bir üroloğa görünmeye sevk etmelidir. İdrarda kan, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları, böbrek hastalığı, prostatın kanserli olmayan büyümesi ve bazı ilaçlar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Prostat, böbrek veya mesane kanserini dışlamak da önemlidir. Doktorunuz veya ürologunuz, kanamanın bu nedenlerden herhangi birinden olmadığından emin olmak için basit testler yapabilir.

Hamid, bir sağlık sorunuyla ilişkilendirilebilecek diğer renk ve idrar türlerini sıraladı.

SOLUK SARI İDRAR

Normal idrarın rengi soluk sarıdır; bu, muhtemelen doğru miktarda su içtiğiniz ve iyi sıvı aldığınız anlamına gelir.

KOYU SARI İDRAR

Koyu sarı idrar konsantredir ve bu da dehidrasyonun bir işareti olabilir.

Şöyle dedi: "Dehidrasyonun böbrekleriniz üzerinde olumsuz etkileri olabilir ve böbrek taşları gibi diğer tıbbi sorunlara yol açabilir. Böbrek taşları son derece acı verici olabilir, bu nedenle sıvı alımının iyi olması önemlidir."

BERRAK VEYA RENKSİZ İDRAR

Cerrah, aşırı sıvı alımının da sorunlara yol açabileceğinden çok fazla su içmemenin önemli olduğunu söyledi. "Çok fazla su içmek kanınızdaki sodyum seviyesinde dengesizliğe neden olabilir, bu da böbrek hasarına, nöbetlere neden olabilir ve hatta ölümcül olabilir. Neyse ki bu nadir görülen bir durum." dedi.

BULUTLU İDRAR

Bulutlu idrar veya görünür tortunun varlığı idrar enfeksiyonuna işaret edebilir.

Hamid şunları ekledi: "Bulanıklığa idrar yaparken yanma hissi ve/veya ateş eşlik ediyorsa enfeksiyon olasılığı daha yüksektir ve doktorunuza başvurmalısınız. Enfeksiyonlar sık görülüyorsa veya tedavisi zorsa, doktorunuz muhtemelen sizi daha uzman incelemeler ve tedavi için bir üroloğa yönlendirecektir."







