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TÜVTÜRK çalışma saatleri nedir? TÜVTÜRK istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin araç muayenelerini gerçekleştirmek için uğradığı TÜVTÜRK'ün çalışma günleri ile saatlerinin sıkça araştırıldığı belirtilebilir. Çünkü birçok kişi, iş çıkışında veya izinli gününde TÜVTÜRK kapsamındaki işlerini tamamlamak ister. Bu bağlamda ilk olarak TÜVTÜRK çalışma günlerini ve saatlerini öğrenmek isterler. Haftanın belirli günlerinde açık olan TÜVTÜRK istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

TÜVTÜRK çalışma saatleri nedir? TÜVTÜRK istasyonları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye genelinde TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının çalışma saatleri belirlenen mesai saatleri arasındadır. Ancak istasyonlara randevu ile gidildiği için saat bilgisinin önceden öğrenilmesinde fayda vardır. Bununla birlikte haftanın belirli günleri hizmet verilmeyen TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında cumartesileri işlem yürütmek mümkündür.

TÜVTÜRK çalışma günleri ve saatleri nedir?

TÜVTÜRK mesai saatleri haftanın altı günü için belirlenmiştir ve bu günler dâhilinde TÜVTÜRK'ten hizmet almak mümkündür. Muayene işlemleri için her sene TÜVTÜRK araç muayene istasyonları çalışma saatlerinin neler olduğu sıkça merak edilir. Birçok kişi gerek hafta içi gerek ise hafta sonu cumartesi gününde araç muayenesini tamamlamak ister. TÜVTÜRK araç muayene istasyonları çalışma saatleri genel olarak TÜVTÜRK çalışma saatleriyle benzerdir.

TÜVTÜRK kaçta açılıyor?

Hafta içi ya da hafta sonu günleri muayene işlerini erkenden gidip tamamlamak isteyenler ya da randevusu sabah olan kişiler sıkça TÜVTÜRK muayene çalışma saatleri aralığını araştırır. TÜVTÜRK açılış saati 08.30 olarak belirlenmiştir. TÜVTÜRK açılış saati olan 08.30'da kapılarını müşterilerine açar ve randevulu işlemlere başlar. TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına gidilmesi için randevu alınmasının gereklidir. Ayrıca TÜVTÜRK araç muayene istasyonları çalışma saatleri sabah 08.00'de açılabilir.

TÜVTÜRK öğle arası kaçta?

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarının öğle molası saatleri sıkça araştırılır. Ancak resmî sitesinde de belirtildiği üzere TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında öğle saatlerinde de hizmet sunulmaya devam edilir. Yani TÜVTÜRK öğle arası saatleri içerisinde de hizmet vermeye devam eder.

TÜVTÜRK kaçta kapanıyor?

Öğle arası saatleri olmadan TÜVTÜRK mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam eder. Bu bağlamda vatandaşların sıkça sorduğu "TÜVTÜRK istasyonları kaça kadar açık?" sorusuna 17.30 olarak cevap verebiliriz. İlgili kurum tarafından belirtildiği üzere TÜVTÜRK kapanış saati 17.30'dur. Bununla birlikte birçok TÜVTÜRK araç muayene istasyonunun 17.00'dan sonra müşteri kabul etmediği görülebilir. Dolayısıyla randevu saatinin belirlenmesi için mutlaka kurumun iletişim numarası üzerinden aranması veya internet üzerinden randevu oluşturulması faydalıdır.

TÜVTÜRK istasyonları cumartesi açık mı?

Pazar günleri hariç her gün TÜVTÜRK şubelerine gidilebilir. Cumartesi günlerinde hafta içi günleri ile aynı saatlerde hizmet veren TÜVTÜRK şubelerine uğramaları uygundur. TÜVTÜRK hafta sonu çalışma saatleri cumartesi günü 08.30 ile 17.30 arasında TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarına gidilebilir. Bununla birlikte pazartesi ve cumartesi dâhil olmak üzere hafta içi her gün ve hafta sonu cumartesi günleri TÜVTÜRK istasyonlarına uğranabilir.

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