Tüyler ürperten ayrıntılar! Evde ölü bulunan 2 yaşındaki bebeğin kanı duvara sıçramış... Gözaltındaki annenin paylaşımı dikkat çekti

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen vahşette yeni gelişmeler yaşanırken tüyler ürperten yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZALTINDA! DİĞER ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Sonrasında evdeki 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada evden 2 erkek ile kaçtığı belirlenen 3 çocuğun annesi olan G.K. gözaltına alındı. Cansız bedeninde darp ve izmarit izleri tespit edilen Murat bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili olarak anne G.K’nin (27) ardından olayla ilgisi olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

CEZAEVİNDEKİ BABA ÇOCUĞUNU SON KEZ GÖRDÜ

Alınan örnekleri Antalya’ya gönderilen Murat bebek, otopsi işlemleri ardından dedesi tarafından teslim alındı. Sonrasında Murat bebeğin minik cesedi, gözyaşları içinde Gümüşler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cezaevinde olan baba ise telefonla görüntülü arayarak çocuğunu son kez gördü.

TÜYLER ÜRPERTEN DETAYLAR

Vücudunda çok sayıda sigara izmarit ve darp izleri olan Murat bebeğin işkence sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan detaylar tüyler ürpertti. Bebeğin evde kafasının duvara çarptırıldığı, duvarda ve yüzünde kan izleri, vücudunun birçok yerinde ise morluklar olduğu öğrenildi. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin kesin ölüm nedenin, Antalya’dan gelecek olan detaylı Adli Tıp raporu sonucuna göre ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

ANNENİN 2021 YILINDAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Murat bebeğin annesinin 2021 yılında yaptığı paylaşımda bebeğin fotoğrafıyla birlikte "Kollarında bir can varsa, kokusu da burnundaysa, ona her baktığında için eriyorsa, şükür şükür, şükür, bana anneliği tattıran yüce Allah'a" notunu düştüğü görüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapmıştı. Başlatılan soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"26 Ocak 2023 tarihinde Denizli'de 2021 doğumlu M.A.K.'nin ikametinde ölü bulunması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili, ölen çocuğun annesi gözaltına alınmıştır. Aynı evde bulunan 2018 doğumlu S.Y.K. ve 2022 doğumlu E.K. isimli diğer kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." (İHA/DHA/AA)