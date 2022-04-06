Tüysüz doğan oğlak, dünyayı da şaşırttı! İngiliz basınında haber oldu

Mersin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ikiz olarak dünyaya gelen oğlaklardan biri tamamen tüysüz olarak doğdu. Sahipleri ve veteriner dahil herkesi şaşkına çeviren oğlağın haberi Türkiye'de çok dikkat çekerken, yabancı basında da kendisine yer buldu.

TAMAMEN TÜYSÜZ DOĞDU

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. Doğan oğlaklardan birinin tamamen tüysüz olması şaşkına çevirirken, normal doğan diğeri ise hayatta kalamadı.

BİBERONLA BESLEDİLER

Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi, evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp 3 gün biberonla besledi.

"HAYATI BOYUNCA BÖYLE KALACAK"

İlerleyen günlerde veteriner hekim Arif Aksay, tüysüz doğan oğlağı kontrol etti. Göz kuruluğu olan oğlağa damla veren hekim Aksay, Tosun çiftine, oğlağın kıl kökü olmadığı için yaşadığı sürece büyük oranda tüysüz kalacağını belirtirken, oda sıcaklığında üzerine kıyafet giydirilerek ilgi göstermeleri gerektiğini kaydetti.

İNGİLİZ BASININDA HABER OLDU

Tamamen tüysüz derisiyle sıra dışı bir görünüme sahip olan oğlak herkesin ilgisini çekerken, Türkiye'de haberlerin yayılması sonrası yabancı basında da kendine yer buldu. İngiliz Daily Star gazetesi de internet sitesinde oğlağın haberine yer verirken, "mutant tüysüz keçi" ifadesiyle okuyucularına servis etti.



