Tüysüz minnoş sfenks kedisi (Mısır Kedisi) özellikleri ve Sphynx bakımı

Sfenks kedisi özellikleri bakımından kedi dünyasının en sıra dışı üyelerinden birisidir. Filmlerde dahi sıklıkla karşımıza çıkan bu sevimli dostlarımız hakkında hazırlanan bu yazıda; bakımı, sağlıklı yaşam tüyoları, fiziksel yapısı ve karakter özellikleri hakkında bütün merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Sfenks (Mısır) Kedisinin Tarihçesi

Pek çok genetik çalışma ve araştırmaya konu olmalarına neden olan tüysüz olma özellikleri, aslında bir çekinik genin ön plana çıkmasıyla meydana geldi. Dünya üzerinde tüysüz olan kedi cinsleri iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayılıdır. Bu nadir bulunan kedi cinsinin başında gelen Sfenks kedisinin kökeni Kadana’dır. Tüysüz olmalarının tamamen doğal yollarla oluşan genetik eşleşmelerle oluştuğu tespit edildi. 1903 yılında yayınlanan The Book of the Cat kitabında ilk defa tüysüz kedilerden bahsedildi. Bundan yaklaşık 50 yıl sonra bir siyam cins kediden doğan yavruda bu tüysüzlük özelliği kayıtlara geçti. Daha sonra bu örneklere Fas, Avustralya, Kanada gibi farklı ülkelerde rastlandı. Kanada’nın Toronto eyaletinde doğan tüysüz kediler çiftleştirildiğinde Sfenks kedisi yavruları doğdu ve Sfenks cinsi resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Eş zamanlı olarak ABD Minnesota eyaletinde de Sfenks kedi cinsinin yetiştiriciliğine başlandı. Sfenks kedileri bazı bölgelerde Mısır kedisi olarak tanınmaktadır.