Tüysüz minnoş sfenks kedisi (Mısır Kedisi) özellikleri ve Sphynx bakımı

Pek çok genetik çalışma ve araştırmaya konu olmalarına neden olan tüysüz olma özellikleri, aslında bir çekinik genin ön plana çıkmasıyla meydana geldi. Dünya üzerinde tüysüz olan kedi cinsleri iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayılıdır. Bu nadir bulunan kedi cinsinin başında gelen Sfenks kedisinin kökeni Kadana’dır. Tüysüz olmalarının tamamen doğal yollarla oluşan genetik eşleşmelerle oluştuğu tespit edildi. 1903 yılında yayınlanan The Book of the Cat kitabında ilk defa tüysüz kedilerden bahsedildi. Bundan yaklaşık 50 yıl sonra bir siyam cins kediden doğan yavruda bu tüysüzlük özelliği kayıtlara geçti. Daha sonra bu örneklere Fas, Avustralya, Kanada gibi farklı ülkelerde rastlandı. Kanada’nın Toronto eyaletinde doğan tüysüz kediler çiftleştirildiğinde Sfenks kedisi yavruları doğdu ve Sfenks cinsi resmi olarak ortaya çıkmış oldu. Eş zamanlı olarak ABD Minnesota eyaletinde de Sfenks kedi cinsinin yetiştiriciliğine başlandı. Sfenks kedileri bazı bölgelerde Mısır kedisi olarak tanınmaktadır.

Sfenks Kedilerinin Dış Görünümleri ve Fiziksel Özellikleri

Sıra dışı ve bir o kadar da sevimli olan dostlarımızın dış görünüşlerinde sık rastlanılan özelliklerine bakalım:

Ortalama ağırlıkları 3-5 kg arasındadır. Ancak daha ağır olmaları da sık rastlanılan bir durumdur.

Göz renklerinde bir standart yoktur.

Omuz, ağız kenarı, kulak arkası gibi bölgelerinde deri kırışıklıkları görülür.

Karın kısımları genellikle şişkin durur.

Kulak yapıları oldukça geniştir. Ayrıca öne doğru eğimli durur ve karakteristik bir özellik katar kulakları Sfenks kedisine.

Vücut deri renkleri bütün renklere uygundur.

Gövdeleri oldukça güçlüdür.

Kuyrukları ince yapılıdır ve vücutları gibi tüysüzdür.

Burunlarında ince bir tüy katmanı görülebilir.

Yavru sfenks kedileri oldukça buruşuk bir görünüme sahiptirler.

Ayak yapıları çoğu kedi cinsine göre büyüktür.

Katlı derilere sahiptir bedenleri.

Sfenks Kedilerinin Karakter Özellikleri

Çocukların en yakın dostu olmaya aday bir kedi cinsi olan Sfenks kedileri çok dost canlısı bir kişiliğe sahiplerdir. Çocuklu ailelerin ilk tercihleri arasında yer alır bir Sfenks sahiplenmek. İlgi delisi olan bu sıra dışı kediler oldukça enerjik ve oyun canavarı bir tutum sergilerler. Sfenks kedileri hakkında ilginç olan bir diğer noktada terapi kedisi olarak adlandırılmalarıdır. Duygusal yönden sorun yaşayan ve depresyon eğilimi olan bireylerin tedavisinde bir sfenks kedisi dostluğunun tercih edildiği kayıtlara geçmiştir. Duygusal iletişimi oldukça güçlü olan Sfenks kedileri insanlarla sürekli sıcak bir iletişim halinde olurlar.

İlgi konusunda küçük bir çocuğu andıran bu enteresan kedi dostumuz ilgisiz kalmaktan ve yalnız bırakılmaktan hoşlanmaz. Doğası gereği çok hassas bir mizaca sahiptir. Her ne kadar diğer hayvan türlerine karşı da ilgili olsa da evde kendisinden başka bir evcil hayvan olması durumunda yalnız hissedebilir.